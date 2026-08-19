Choque de bus y tanquero en Santa Elena deja una veintena de heridos 

Un bus y un tanquero chocaron en la vía en Santa Elena.

Un bus y un tanquero de combustible chocaron en la parroquia Atahualpa, en la provincia de Santa Elena, la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026.

Aproximadamente una veintena de personas resultaron heridas por el impacto en la vía.

El bus que transportaba a 46 trabajadores quedó volcado a un costado de la vía Santa Elena - Guayaquil.

El siniestro se reportó a las 05:30 a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, por lo que al lugar llegó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de primeros auxilios.

Los heridos, trabajadores de una hacienda agrícola, fueron trasladados a los hospitales Liborio Panchana, en Santa Elena, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Ancón.

De acuerdo con las autoridades, el tanquero se dirigía hacia Guayaquil cuando sufrió una avería y se detuvo a un lado de la vía.

El bus impactó contra la parte posterior del tanquero y se volcó en los carriles del sentido contrario.