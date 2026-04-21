Choque de tráiler deja sin luz a varios sectores de Guayaquil

Tráiler que se impactó contra tendido eléctrico generó cortes de luz.

La mañana del 21 de abril de 2026, un tráiler se impactó contra una línea eléctrica, causando daños y dejando sin luz a varios sectores del norte de Guayaquil.

El choque generó la interrupción del servicio en Urdesa, Urbanor, Sagrada Familia, alrededores del estadio Alberto Spencer, Los Jardines y el sector Paz y Amor.

CNEL confirmó daños en la red eléctrica

"Nuestros técnicos se mantienen en el sitio ejecutando la reposición del poste afectado, con la finalidad de garantizar la continuidad del suministro", indicó CNEL.

La empresa indicó que se registró una afectación en el alimentador Plaza Dañín, lo que generó el inconveniente.