Cierre de la vía Cuenca - Girón - Pasaje por un deslizamiento de tierra sobre la carretera

La vía Cuenca - Girón - Pasaje fue bloqueada por un derrumbe en el kilómetro 100.

Un deslizamiento de tierra se registró sobre la vía Cuenca - Girón -Pasaje, lo que ocasionó el cierre del tránsito vehicular desde la tarde de este sábado 21 de marzo de 2026.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que el paso fue cerrado a la altura del kilómetro 100, en el sector de La Virgen.

El paso fue completamente cerrado por tierra, rocas y restos de vegetación. Mientras tanto, maquinaria y personal acuden al sitio para retirar los escombros y habilitar el paso.

Los vehículos no pueden circular por esa zona. Las autoridades recomiendan circular con precaución y tomar rutas alternas como la carretera Biblián-Zhud-Cochanca y La Troncal-Puerto Inca-Machala.

El deslizamiento ocurrió en horas de la tarde a pesar de que no ha llovido en esa zona. Varios vehículos quedaron en la mitad de la vía sin poder cruzar.

Sin embargo, no se registraron personas afectadas ni vehículos atrapados por el derrumbe.