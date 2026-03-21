Trágico choque de buses de pasajeros en Riobamba deja personas fallecidas y heridas

La emergencia por choque de dos buses de pasajeros se registró cerca de la media noche.

Trágico choque de dos buses de pasajeros en Riobamba. El hecho fue reportado al Sistema Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 23:51 del viernes 20 de marzo de 2026.

Los dos buses viajaban con pasajeros cuando chocaron de frente mientras circulaban por la Panamericana Sur, en el sector de Licán.

De acuerdo con las autoridades, cinco personas fallecieron por el siniestro y otras 15 resultaron heridas. Equipos del Ministerio de Salud y Bomberos de Riobamba acudieron para atender a las víctimas.

Varias personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas de entre la carrocería destrozada de ambos vehículos. La zona fue acordonada y cerrado el paso mientras se atendía la emergencia.