Lluvia con tormenta eléctrica inundó varios sectores de Guayaquil este viernes 20

Una fuerte lluvia acompaña de tormentas eléctricas azotó a la ciudad de Guayaquil la tarde y noche de este viernes 20 de marzo del 2026.

Reportes ciudadanos en redes sociales mostraron sectores como Sauces completamente anegados y con basura acumulada en las alcantarillas y sumideros que colapsaron el sistema de drenaje de la urbe porteña.

La empresa municipal Segura EP, informó que por efecto de las lluvias se desplegaron unidades de las empresas de agua potable y saneamiento para atender emergencias de inundaciones en sectores como: