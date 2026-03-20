Lluvia con tormenta eléctrica inundó varios sectores de Guayaquil este viernes 20
Reportes ciudadanos en redes sociales mostraron sectores como Sauces completamente anegados y con basura acumulada.
Fuerte lluvia inundó sectores en Guayaquil
Segura EP
Compartir
Actualizada:
20 mar 2026 - 21:01
Una fuerte lluvia acompaña de tormentas eléctricas azotó a la ciudad de Guayaquil la tarde y noche de este viernes 20 de marzo del 2026.
Reportes ciudadanos en redes sociales mostraron sectores como Sauces completamente anegados y con basura acumulada en las alcantarillas y sumideros que colapsaron el sistema de drenaje de la urbe porteña.
La empresa municipal Segura EP, informó que por efecto de las lluvias se desplegaron unidades de las empresas de agua potable y saneamiento para atender emergencias de inundaciones en sectores como:
- Av. Antonio Parra Velasco
- Flor de Bastión Bloque 1
- Teodoro Alvarado Olea
- Av. Francisco de Orellana
- Alborada
- Sauces 6 y 7
- Vía a Daule, ingreso a Villa Bonita
- Mucho Lote 3
- Coop. 5 de Diciembre, entre otros
Compartir