Día del encebollado se celebra en Ecuador este 21 de julio de 2026

El Día del encebollado se celebra en Ecuador este martes 21 de julio de 2026. En el marco de esta fecha se conmemora a uno de los platos más representativos de la gastronomía ecuatoriana.

El plato es tan representativo en todo el país, a tal punto que su día se celebra en dos fechas del año: el 1 de enero y el 21 de julio.

De hecho, en el marco de la conmemoración por la Fundación de Guayaquil, conocida como las fiestas Julianas, se lleva a cabo un festival que se extiende hasta el 25 de julio este 2026.

La tradición del 1 de enero está más relacionada con su consumo y exquisitez y también como un remedio para quitar el chuchaqui después de las celebraciones de Año Nuevo.

Por otro lado, en julio, el plato es celebrado por ser protagonista de las festividades por la fundación de Guayaquil, ciudad que destaca en su elaboración y estilo.

Una tradición que nació entre los pescadores

El origen del encebollado surge gracias a los antiguos pescadores, quienes, al terminar sus jornadas, preparaban caldos con pescado y yuca, para venderlos y consumirlos.

Con el paso del tiempo, esta preparación se fue convirtiendo en un plato nutritivo, económico y accesible para todos.

En la actualidad, el encebollado es parte de la identidad gastronómica de Guayaquil y se sirve en esa ciudad acompañado de chifle, pan o arroz.

El encebollado rompe horarios, ya que dejó de ser exclusivo del desayuno y ahora se consume a cualquier hora del día. Andrés Martinez, docente de la Universidad de Guayaquil

Orgullo gastronómico

La popularidad del encebollado ha trascendido las fronteras de Guayaquil y se convirtió en un símbolo de la gastronomía ecuatoriana.

En el año 2023, el portal especializado Taste Atlas lo reconoció como la segunda mejor sopa del mundo, ubicándolo en su prestigiosa clasificación.

Durante las fiestas de la Perla del Pacífico, los guayaquileños vuelven a rendir homenaje a este plato que forma parte de la historia, la tradición y la identidad de la ciudad.