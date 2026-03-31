Cierre en la vía Riobamba - Guayaquil por deslizamiento de tierra

Una parte de la vía se vino abajo, en el sector Juan de Velasco, en Colta.

Un deslizamiento de tierra afecta la circulación vehicular en la vía Riobamba - Guayaquil, en el sector de Colta, provincia de Chimborazo, la mañana de este martes 31 de marzo del 2026.

El Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911 informó que un carril de la vía se encuentra inhabilitado mientras se traslada maquinaria para realizar la limpieza de la calzada.

La tierra afectó un tramo de la carretera Principal E-487, de la vía que conecta Riobamba con Guayaquil.