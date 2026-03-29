Operativo municipal inspecciona a 60 buses en la Terminal Terrestre de Quitumbe, en Quito

La Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito realizó un operativo en la Terminal Terrestre de Quitumbe.

La Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito lideró un despliegue operativo en la Terminal Terrestre de Quitumbe. La jornada vigilancia preventiva ejecutada el viernes 27 de abril de 2026, concluyó con la inspección de 60 unidades de transporte de pasajeros.

Durante la intervención, los efectivos municipales realizaron la verificación de documentos de identidad, el control del orden y la convivencia ciudadana.

Según la Secretaría de Seguridad, el objetivo de estas inspecciones es prevenir actos delictivos en las rutas interprovinciales. Este control busca devolver la tranquilidad de los pasajeros y asegurar que los traslados desde el sur de Quito se realicen bajo estándares óptimos de control y legalidad.

Seis nuevos puestos de mando operativos fueron instalados para reforzar el control del espacio público y así apoyar a la seguridad en Quito.

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El operativo se desarrolló con miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Asimismo, con el Grupo de Acción Táctica (GAT-S) del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, en coordinación con la Policía Nacional.

El Municipio de Quito advirtió que continuará con estos operativos interinstitucionales de forma permanente en puntos estratégicos de la ciudad, consolidando una estrategia de control y apoyo a la seguridad para todo el Distrito Metropolitano.