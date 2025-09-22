Manifestantes cierran la vía Cusubamba-Cayambe; ECU 911 reporta nuevos cierres en el país

Cierres viales en el norte de Ecuador este lunes 22 de septiembre

La Panamericana Norte (E35) permanece cerrada en horas de la mañana de este lunes 22 de septiembre por la comunidad que protesta contra las medidas de eliminación del subsidio al diésel de Noboa.

En hora de la madrugada las fuerzas militares se enfrentaron con los manifestantes para intentar reabrir la arteria vial en el sector de Cajas - Cayambe.

Con el uso de la fuerza y gases lacrimógenos se reprimió a los manifestantes, que no permitieron la circulación en la vía.

Hasta el momento se encuentra cerrada la vía Cusubamba - Cayambe donde los manifestantes se han apostado en el centro de la vía y empezaron quemas de llantas y bloqueos.

Un reporte con corte 09:00 del ECU 911 señala que se han identificado cierres viales en otros puntos del país en el marco del paro nacional anunciado por movimientos sociales.

En Imbabura

Otavalo, San Rafael; semáforo de Peguche, San Luis de Agualongo, partidero de Cotacachi, puente del Río Blanco, vía rural a Quiroga.

En Pichincha

Cayambe, redondel de Cajas; Panamericana Norte-La Bola de Guachalá; Panamericana Norte-Otón; Santa María del Milán.

En Quito: Panamericana Norte, San Miguel del Común. Aquí se mantiene un fuerte contingente militar y policial y la vía se encuentra despejada.

Em Orellana

Aguarico, Bloque 31 de Petroecuador.