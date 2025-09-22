Masacre en la cárcel de Machala tras disturbios que dejaron un guía y varios presos muertos

La cárcel de Machala amaneció con un fuerte resguardo policial.

14 personas fueron asesinadas en la cárcel de Machala. Se reportaron disturbios en la prisión desde la madrugada del lunes 22 de septiembre de 2025.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, hay al menos 14 muertos. Entre ellos consta un guía penitenciario, quien acudió al escuchar las primeras detonaciones.

Varios presos pasaron de un pabellón a otro para atacar a miembros de un grupo de delincuencia organizado (GDO) rival, según un policía en el sitio.

Alrededor de las 02:00 se registraron disparos y detonaciones de explosivos al interior de la prisión. La Policía reportó que durante cerca de una hora se enfrentaron desde afuera con presos que disparaban y lanazaban explosivos desde el interior.

Además, varios presos se fugaron de la prisión, aunque 14 fueron recapturados en calles cercanas. Las autoridades aún no han detallado cúantas personas se fugaron de la cárcel.

Agentes policiales fueron secuestrados y denunciaron que los presos les quitaron sus armas de fuego. Horas despúes fueron liberados, según indicó William Calle, jefe de la Policía en El Oro.

Calle indicó que 14 personas han resultado heridas, incluyendo un policía que participó en la intervención al interior de la prisión.

Sin embargo, uno de los policías en el sitio aseguró que se retomó el control del centro penitenciario alrededor de las 08:00.

Vehículos de Medicina Legal han ingresado a la cárcel, mientras familiares de los presos acudieron para pedir información de los internos.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha emitido ninguna información al respecto hasta las 08:15.