Así serán las clases en Latacunga tras anuncio de protestas este lunes 22

Las clases en Ecuador serán normales según reiteró el Ministerio de Educación.

Este lunes 22 de septiembre de 2025 se esperan cierres viales y movilizaciones tras el anuncio de paro en Ecuador.

Pese a que el Ministerio de Educación reiteró que las clases se mantendrán con normalidad, hay una excepción.

El Distrito de Educación de Latacunga informó a las instituciones educativas que este lunes la jornada educativa seá en modalidad no presencial.

"Se ha comunicado a todas las instituciones educativas del Distrito Latacunga, a través de los canales internos, que este lunes 22 de septiembre se activará el Plan de Continuidad Educativa", informó Educación.

Según el Ministerio, la medida busca "precautelar la seguridad de la comunidad educativa en general".

Aún así, la Cartera de Estado indicó que el caso de presentarse alguna eventualidad, por el paro nacional anunciado por la Conaie, se activará la modalidad no presencial en el país, según se requiera.

Las clases en el resto del país se mantienen normales y el Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Universidades

Algunas universidades han anunciado cambios en sus actividades a partir del lunes 22 de septiembre.

Por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca informó que las actividades académicas en todos sus campus será de manera virtual. Esto, con el objetivo de precautelar la continuidad de los procesos educativos y la seguridad e integridad de sus estudiantes y personal docente.

Asimismo, la Escuela Politécnica de Chimborazo (Espoch) anunció que las clases serán virtuales tanto en la matriz como en sedes, el lunes 22, martes 23 y miércoles 24. No obstante, las actividades administrativas se mantendrán de forma presencial en los horarios habituales.

El paro nacional fue convocado por la Conaie el viernes 19 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel y otras medidas gubernamentales. Sin embargo, no se ha confirmado la fecha en que se iniciarán las movilizaciones.