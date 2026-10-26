Ciudadanos denuncian daños en ecosistema de El Cajas por ingreso de motociclistas 

Un grupo de motociclistas realizó enduro en el sector de las lagunas Pampeadas, en Cajas.

La presencia de varios motociclistas que practicaban enduro en el sector de las lagunas Las Pampeadas, en las inmediaciones del Parque Nacional Cajas, generó denuncias ciudadanas.

Los conductores fueron cuestionados por circular con sus vehículos en una zona de páramo, donde este tipo de actividades puede provocar daños ambientales. El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre del 2026.

Según la denuncia ciudadana, algunas personas les solicitaron detenerse, pero los conductores habrían ignorado las advertencias y continuado su recorrido.

La situación generó cuestionamientos sobre los controles para evitar el ingreso de vehículos motorizados a ecosistemas frágiles.

"El enduro tiene sus espacios, el Cajas no es uno de ellos", señaló uno de los denunciantes, quien pidió medidas para impedir que estas actividades afecten el entorno natural.

Las Pampeadas no está dentro del Parque Nacional Cajas

Tras la difusión de la denuncia, la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) emitió un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

La entidad aclaró que el sector de Las Pampeadas no forma parte del Parque Nacional Cajas, como se señaló inicialmente en redes sociales, sino que corresponde a una propiedad privada.

Sin embargo, precisó que esta condición no elimina las obligaciones de protección ambiental.

ETAPA advirtió que la circulación de motocicletas, vehículos UTV y otros automotores todoterreno en zonas de páramo puede afectar la cobertura vegetal, deteriorar los suelos y alterar el equilibrio de estos ecosistemas.

La entidad también señaló que los daños ambientales pueden comprometer las fuentes de agua que abastecen a Cuenca.

¿Qué sanciones podrían enfrentar los motociclistas?

ETAPA EP recordó que los artículos 102, numeral 1, y 107, literal a), de la Ordenanza de Biodiversidad contemplan sanciones por actividades que afectan estos ecosistemas.

Entre las medidas previstas constan:

Multa de 10 salarios básicos unificados (SBU).

Suspensión de la actividad.

Restauración ecológica inmediata del área afectada.

La empresa municipal precisó que estas sanciones no se aplican automáticamente. Su imposición corresponde a la autoridad competente, después de comprobar que existió una infracción e identificar a los responsables.

Los páramos cumplen una función importante en la regulación y almacenamiento del agua. Su vegetación y sus suelos contribuyen a retener la humedad y alimentar las fuentes hídricas.

La circulación de vehículos todoterreno puede compactar el suelo, destruir vegetación y abrir huellas que favorecen la erosión. Estos impactos pueden persistir incluso después de que los vehículos abandonen el lugar.

Por ello, ETAPA EP insistió en que la protección ambiental debe cumplirse tanto dentro de las áreas protegidas como en terrenos privados.