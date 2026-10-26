Simpatizantes de Lula da Silva celebraron el triunfo electoral en las calles de Río de Janeiro

Celebraciones por la victoria de Lula en las elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sobre el senador Flávio Bolsonaro.

Este triunfo marca un resultado histórico que le permitirá asumir un nuevo período presidencial tras revertir los resultados de la primera vuelta.

De acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula de Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % de su rival del Partido Liberal (PL), marcando una diferencia superior a los 4.4 millones de sufragios.

Las celebraciones del triunfo de Lula se reportaron en diversos puntos de Brasil.

En Río de Janeiro, una marea roja de simpatizantes con la camiseta del número 13 llenó la plaza de Cinelandia y se extendió hacia barrios tradicionales como Tijuca y la zona de Icaraí en Niterói.

El mandatario electo encabezó los festejos centrales desde el Hotel InterContinental en la ciudad de São Paulo.

En paralelo a la celebración oficial, Flávio Bolsonaro anunció desde Brasilia que recurrirá a las instancias judiciales para intentar anular los comicios cuestionando la extensión de dos horas de la jornada electoral.

El discurso de victoria de Lula da Silva

En su discurso tras conocer los resultados oficiales, Lula da Silva atribuyó su triunfo a la fortaleza del electorado.

"Quiero dar gracias a Dios y a ustedes, hombres y mujeres de este país, por la fortaleza que han demostrado. No fui yo. Creo que estas elecciones fueron la honestidad, el nacionalismo, la democracia y el futuro que desean para sus hijos lo que nos permitió regresar" Lula da Silva, presidente electo de Brasil

En su mensaje también cuestionó la estrategia de su contrincante, acusando a su entorno de recurrir a la mentira durante la campaña electoral.

«Jamás imaginé que en nuestro país alguien pudiera mentir tanto. ¡Qué descaro! Como si no tuviera ni una pizca de humanidad. Todo parece falso» Lula da Silva, presidente electo de Brasil

Además, Lula enfatizó su predisposición a entablar el diálogo con los legisladores de distintas corrientes políticas, manifestando que mantiene las puertas abiertas independientemente de las diferencias ideológicas.

Lula da Silva, presidente electo de Brasil

Con esta victoria, Lula se consolida como el presidente elegido democráticamente con más tiempo en el poder en la historia de Brasil.

Asumirá formalmente este cuarto mandato presidencial el próximo 5 de enero en Brasilia a los 81 años de edad.

Al término de su administración en el año 2030 alcanzará los 85 años de edad y sumará un total acumulado de 16 años al frente del poder de Brasil.

El logro representa un hito sin precedentes en el sistema político brasileño, pues es la primera vez que un exmandatario resulta electo para cuatro periodos de gobierno distintos.

También la remontada electoral quebró la tendencia que se ha registrado en la región, pone un freno a la ola conservadora y reconfigura el escenario político en América Latina.