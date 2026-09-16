Descubren una nueva especie de escarabajo en los páramos de Ecuador

Ejemplar del género Lebia, al que pertenece la nueva especie identificada en los páramos de Ecuador.

Investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y de la Universidad Toulouse Jean Jaurès, de Francia, identificaron una nueva especie de escarabajo en los páramos ecuatorianos. Se trata de Lebia urkumanta, cuyo nombre significa “habitante de la montaña”.

Fue hallado en Cayambe y Mojanda

Los ejemplares fueron encontrados en el volcán Cayambe, en Pichincha, y en Mojanda, en Imbabura, entre la hojarasca, debajo de rocas y sobre la vegetación.

La especie presenta un cuerpo marrón rojizo, ojos prominentes y una reducción marcada de sus alas posteriores, una característica poco común dentro del género Lebia.

Una adaptación a la alta montaña

Según el Inabio, esta reducción alar evidencia una adaptación particular a las condiciones extremas de los ecosistemas altoandinos. Hasta ahora, solo otra especie descrita en el páramo ecuatoriano, Lebia paramicola, comparte esa característica.

Los investigadores también lograron describir por primera vez al macho de Lebia paramicola, una especie conocida desde 2005 únicamente a partir de ejemplares hembras.

Con este descubrimiento, los páramos de Ecuador cuentan ahora con dos especies conocidas del género Lebia, ambas adaptadas a ambientes de alta montaña. Para los científicos, el hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los ecosistemas altoandinos del país.