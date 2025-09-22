Intento de cierre en San Miguel del Común; manifestantes agreden a equipo periodístico

Manifestaciones en las afueras de Quito, sector San Miguel del Común en contra de las políticas del Gobierno del Presidente de Presidente Daniel Noboa

En el sector de San Miguel del Común en la parroquia de Calderón en el norte de Quito manifestantes intentaron cerrar la Panamericana Norte.

La vía que conecta a Quito con Guayllabamba y el aeropuerto luce con resguardo policial y militar que impidió que manifestantes cerrarán la arteria vial.

A las 05:55 los manifestantes lanzaron piedras y palos al equipo periodístico de Teleamazonas que cubría la protesta.

Los manifestantes cerraron brevemente la vía que logró ser despejada para el paso vehicular, sin embargo se observa a personas que intentan movilizarse caminando por la zona.

Por su parte la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que la vía se encuentra habilitada.

Panamericana Sur habilitada

Militares se apostaron en el sector de Cutuglagua en el sur de Quito para controlar que no se registren cierres en la vía.

Esta arteria vial en el límite del cantón Mejía y Quito mantiene su flujo vehicular, y las personas realizan sus actividades con normalidad.

La Panamericana Sur luce despejada hasta las 06:20 de este lunes.