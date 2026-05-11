Insutec y Barcelona se enfrentan por el cupo a los octavos de final de la Copa Ecuador

Barcelona comienza su participación en el tercer torneo de la temporada 2026. El conjunto amarillo se enfrenta este martes 12 de mayo del 2026 a FC Insutec por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. El cotejo está programado en el estadio 7 de Octubre de Quevedo, a las 15:00. El partido será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas. Fútbol para todos.

El equipo amarillo, dirigido por el entrenador venezolano César Farías, llega al cotejo con la urgencia de revertir su reciente derrota en LigaPro y romper una racha histórica de eliminaciones prematuras en este certamen. En Libertadores tampoco está en una ubicación cómoda. Es último en su grupo.

En el torneo local, Barcelona se ubica en la cuarta posición de la LigaPro, a 11 puntos del liderato, tras caer 1-0 ante Independiente del Valle. Para Farías, la Copa Ecuador representa una oportunidad de revancha.

"Vamos a tomarlo con seriedad", dijo el DT, consciente de que en las últimas tres ediciones el equipo fue eliminado por rivales como El Nacional, Independiente Juniors y Cuenca Juniors.

Debido al apretado calendario, que incluye un duelo decisivo el sábado contra Aucas, por LigaPro, y compromisos pendientes en Copa Libertadores, se prevé que Farías realice rotaciones en su alineación titular. El objetivo es preservar a sus figuras principales para la lucha por el hexagonal final de la LigaPro, sin descuidar un torneo que los 'canarios' no ganan desde su refundación en 2018, donde su mejor participación fue alcanzar las semifinales.

Por su parte, el conjunto quevedeño, vigente campeón de la Segunda Categoría de Los Ríos, busca dar la sorpresa ante su hinchada y avanzar a los octavos de final.

Insutec, fundado en 2016 como el equipo de la Unidad Educativa Insutec, llega a este partido motivado. Clasificó tras golear 6-0 a Vendaval Fluminense en el torneo de ascenso con dobletes de Víctor Álvarez y Hugo Zarco, y otros goles de Jorge Guanín y Natanael Ortega.

El equipo de Los Ríos ya demostró su capacidad de lucha al eliminar a Deportivo Ibarra en la fase previa, tras un empate 3-3 que se decidió en penales (8-7).

La plantilla, liderada por figuras como el guardameta Pedro Slao y el defensa Jhon González, apuesta por la calma y la inteligencia táctica. El conjunto quevedeño cuenta con tres títulos provinciales (2018, 2021 y 2025), lo que avala su crecimiento sostenido en la última década dentro del fútbol de Los Ríos.