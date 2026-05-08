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Ecuador

Clausuran piladora en Daule tras hallar aves muertas, heces y otras irregularidades

Arcsa encontró varias irregularidades sanitarias en piladora del Guayas.

Arcsa clausura piladora de El Laurel por "graves irregularidades sanitarias"

Arcsa

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

08 may 2026 - 06:45

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Una piladora (instalación industrial dedicada a procesar arroz) fue clausurada por presentar irregularidades sanitarias.

El hecho sucedió en la parroquia Laurel del cantón Daule, en Guayas. 

Se registró maquinaria con falta de limpieza

Según información de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en el lugar se encontraron varias palomas muertas.

Además, las autoridades hallaron heces y plumas de aves por todo el lugar. También maquinaria con falta de limpieza.

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