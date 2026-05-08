Clausuran piladora en Daule tras hallar aves muertas, heces y otras irregularidades
Arcsa encontró varias irregularidades sanitarias en piladora del Guayas.
Arcsa clausura piladora de El Laurel por "graves irregularidades sanitarias"
Arcsa
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 06:45
Una piladora (instalación industrial dedicada a procesar arroz) fue clausurada por presentar irregularidades sanitarias.
El hecho sucedió en la parroquia Laurel del cantón Daule, en Guayas.
Se registró maquinaria con falta de limpieza
Según información de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en el lugar se encontraron varias palomas muertas.
Además, las autoridades hallaron heces y plumas de aves por todo el lugar. También maquinaria con falta de limpieza.
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