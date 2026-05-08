Willian Pacho: el muro tricolor que busca la gloria eterna en su segunda Champions

En la semifinal de la Champions League, Willian Pacho, fue escogido como el mejor jugador del partido.

Willian Pacho es una figura clave en el esquema de Luis Enrique en el PSG. Su consolidación como titular en el Parque de los Príncipes no solo responde a su imponente físico, sino a una inteligencia táctica que le permite liderar la zaga con una serenidad impropia para sus 24 años.

Como central zurdo con una precisión de pase cercana al 90%, el ecuatoriano se ha consagrado como el primer arquitecto de la salida parisina, demostrando que su adaptación a la máxima exigencia de la UEFA Champions League ha sido tan natural como meteórica.

La participación de Pacho en la Liga de Campeones con el conjunto francés marca un punto de inflexión para el fútbol de Ecuador, situándolo en la mesa de los defensores más cotizados del continente.

Willian Pacho en una foto que recogen dos momentos épicos de su trayectoria Tomado de redes sociales

Datos Personales

Nombre completo: Willian Joel Pacho Tenorio.

Willian Joel Pacho Tenorio. Nacimiento: 16 de octubre de 2001 (24 años), en Quinindé , Esmeraldas.

Estatura: 1,88 m.

Pie preferido: Izquierdo (zurdo).

Izquierdo (zurdo). Dorsal: 51 (en honor a su madre, quien falleció a los 51 años).

Tras su exitoso paso por el Royal Antwerp y el Eintracht Frankfurt, su desembarco en un club con aspiraciones globales coloca a la bandera tricolor en el epicentro de la vitrina futbolística más importante del mundo.

Pacho no solo compite por títulos; compite por elevar el prestigio de una generación dorada que hoy ve en él a su máximo referente defensivo en el extranjero.

Perfil profesional

Club actual: París Saint-Germain (Ligue 1, Francia).

Contrato: Hasta el 30 de junio de 2029.

Hasta el 30 de junio de 2029. Valor de mercado: Estimado en 70 millones de euros (según las revisiones más recientes de 2025/2026).

Posición: Defensa central. Destaca por su limpieza en los duelos, capacidad de anticipación y precisión en la salida de balón (promediando más del 92% de efectividad en pases).

Willian Pacho y Piero Hincapié en un título logrado en Independiente del Valle Tomado de redes sociales

El perfil de Pacho representa la evolución del defensor moderno: un atleta capaz de ganar duelos individuales contra los delanteros más veloces de Europa y, al mismo tiempo, mantener la frialdad necesaria para romper líneas mediante pases filtrados.

Hitos en la carrera de Pacho

Champions League: Ha sido una pieza vital para que el PSG llegue a la Final de la Champions League 2026 , donde se enfrentará al Arsenal de Piero Hincapié. Fue elegido MVP (Jugador del Partido) en la semifinal contra el Bayern Múnich.

Ha sido una pieza vital para que el PSG llegue a la , donde se enfrentará al Arsenal de Piero Hincapié. Fue elegido en la semifinal contra el Bayern Múnich. Récord en Champions: Es uno de los jugadores con más minutos disputados en la competición y destaca por no haber recibido tarjetas amarillas ni rojas en el torneo actual.

Es uno de los jugadores con más minutos disputados en la competición y destaca por no haber recibido tarjetas amarillas ni rojas en el torneo actual. Selección Nacional: Es titular indiscutible en "La Tri", con la que debutó el 28 de marzo de 2023 (anotando un gol en su debut ante Australia).

Su capacidad de lectura y anticipación ha sido clave para que el PSG mantenga un bloque alto y agresivo, permitiéndole al equipo transitar hacia el ataque con mayor fluidez.

En este escenario, el 'Legionario' no solo se juega la gloria continental, sino la ratificación de que el talento formado en Independiente del Valle posee los estándares necesarios para dominar la élite absoluta.