Lluvias, altas temperaturas y radiación UV: así estará el clima en Ecuador del 7 al 11 de septiembre

Lluvias, altas temperaturas y radiación UV: Conozca el clima en Ecuador del 7 al 11 de septiembre de 2026

El Inamhi prevé lluvias de variable intensidad en varias zonas de Ecuador durante la semana del 7 al 11 de septiembre, mientras que en la región Interandina se esperan temperaturas y niveles de radiación UV muy altos, especialmente en el norte.

Para este lunes 7 de septiembre, Quito tendrá cielo poco nuboso que variará a ocasionalmente nublado.

También se prevén lloviznas aisladas cerca de la cordillera oriental. En el noroccidente de Pichincha, las lluvias podrían presentarse durante la tarde y parte de la noche.

Lluvias en la región Litoral

En la Costa, las precipitaciones se concentrarán principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo y sectores de Manabí.

Entre el lunes 7 y martes 8 de septiembre, las lluvias se extenderán a gran parte de la región, aunque serán menos frecuentes en el perfil costero sur.

¿Qué se espera en la región Interandina?

En la Sierra se prevén temperaturas y radiación ultravioleta muy altas, especialmente en las provincias del norte.

Los días con mayor presencia de sol se registrarán a lo largo de la región, aunque también habrá lluvias y lloviznas de intensidad variable, principalmente en la cordillera oriental y el noroccidente de Pichincha.

Pronóstico para la Amazonía

Entre el lunes 7 y miércoles 9 de septiembre, la región Amazónica tendrá lluvias de variable intensidad.

Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte de la Amazonía y en sectores cercanos a la cordillera oriental. Desde el jueves 10, las lluvias serán menos frecuentes.

¿Cómo estará el clima en Galápagos?

En la región Insular se prevén lloviznas dispersas entre el martes 8 y jueves 9 de septiembre.

Las precipitaciones serán intermitentes y estarán presentes en distintos sectores del archipiélago.

El panorama para esta semana combina lluvias en distintas regiones y períodos de alta radiación solar.

El Inamhi recomienda tomar en cuenta las condiciones del tiempo al planificar actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde se prevén precipitaciones o niveles elevados de radiación UV.