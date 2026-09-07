¿Cuál es el valor de la naturaleza para la economía de un país?

Cerca del 49% del territorio continental de Ecuador está cubierto por bosques nativos .

¿Qué pasaría con una empresa si se queda sin el agua que necesita para producir o si el suelo del que depende pierde su fertilidad? La conservación de la naturaleza ya no es únicamente una discusión ambiental, también comienza a mirarse desde la economía y los negocios.

Por eso, el Forest Stewardship Council (FSC) plantea mirar los bosques, el agua, los suelos y la biodiversidad también desde una perspectiva económica.

¿Cómo? Si estos recursos se deterioran, las empresas pueden producir menos, enfrentar mayores costos o incluso poner en riesgo sus operaciones.

Casi la mitad de Ecuador está cubierta por bosques

Según datos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, los bosques nativos cubren cerca del 49% del territorio continental de Ecuador.

Estos ecosistemas, junto con páramos y manglares, cumplen funciones que impactan directamente en la vida de las personas y en la economía, regulan el agua, capturan carbono, conservan la biodiversidad y sostienen actividades productivas.

Y la dependencia es todavía más evidente a escala regional. Se estima que el 55% del valor del PIB de América Latina y el Caribe depende de la naturaleza, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) citado en el documento.

¿Qué pasa si estos recursos desaparecen?

Un ejemplo sencillo: si disminuye la calidad del agua, una empresa que necesita este recurso para producir puede verse afectada.

Lo mismo ocurre en el campo. Si un suelo pierde fertilidad, puede producir menos. Y si se degrada un bosque, determinadas zonas pueden quedar más expuestas a riesgos relacionados con el clima.

Por eso, la pregunta para las empresas está cambiando. Ya no se trata únicamente de saber qué impacto generan sobre la naturaleza, sino de identificar cuánto dependen de ella y qué ocurriría con sus negocios si esos ecosistemas se deterioran.

¿Cómo se calcula cuánto vale un bosque?

Ahí está uno de los principales desafíos. Un bosque puede almacenar carbono, conservar biodiversidad, proteger el suelo y regular el agua, pero esos beneficios normalmente no aparecen reflejados en las cuentas de una empresa.

FSC desarrolló una herramienta denominada Impacto Verificado, que permite generar evidencia sobre siete aspectos: biodiversidad, captura y almacenamiento de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire.

La información puede ser verificada por terceros y utilizada para demostrar resultados ambientales y respaldar decisiones empresariales y de inversión.

¿Se puede invertir en la naturaleza?

La naturaleza todavía no funciona como un activo financiero convencional. Sin embargo, FSC plantea que medir y comprobar los beneficios de conservar un ecosistema puede ayudar a que proyectos ambientales tengan más posibilidades de acceder a inversión y financiamiento.

Esta discusión llegará este 8 y 9 de septiembre al II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC América Latina, en Puerto Iguazú, Argentina.

Allí, representantes de gobiernos, empresas, comunidades y organismos internacionales analizarán cómo convertir resultados comprobables de conservación en oportunidades de financiamiento.

En otras palabras, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta conservar un bosque, sino cuánto podría impactar en la economía perderlo.