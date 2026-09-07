Ricardo Adé, defensa de Liga de Quito, se retira de la selección de Haití tras una década histórica

El defensor central de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ricardo Adé, oficializó su retiro definitivo de la selección absoluta de Haití a los 36 años. A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, el experimentado zaguero puso fin a una trayectoria de una década representando a los Grenadiers, donde llegó a convertirse en el capitán principal y en uno de los referentes más emblemáticos del balompié caribeño.

El ciclo de Adé con el combinado nacional inició en 2016 y alcanzó su punto culminante con la clasificación y participación en la Copa del Mundo 2026. Durante el certamen ecuménico, el zaguero de LDU fue titular indiscutible en la línea defensiva en los compromisos de la fase de grupos frente a Brasil, Marruecos y Escocia, liderando al grupo en el regreso de su país al máximo torneo de selecciones tras décadas de ausencia.

En su mensaje de despedida, el futbolista expresó un profundo agradecimiento a la Federación Haitiana de Fútbol, a los diferentes cuerpos técnicos que lo dirigieron y a los hinchas por el respaldo brindado. Adé destacó el orgullo de haber portado el brazalete de capitán durante los momentos más decisivos de las eliminatorias caribeñas y enfatizó que deja la camiseta tricolor con la satisfacción de haber cumplido todos los objetivos trazados en su carrera internacional.

Con el fin de su etapa en la selección, el defensor centrará el 100% de su actividad deportiva en Liga de Quito. Adé mantendrá su enfoque exclusivo en las competencias de la LigaPro y en los torneos de la Conmebol, buscando consolidar la estructura defensiva del conjunto albo, con el cual mantiene contrato firmado hasta la temporada 2027.

La salida de Ricardo Adé marca el fin de una era para el fútbol haitiano, dejando un legado de liderazgo y disciplina dentro y fuera del campo de juego. El directivo y cuerpo técnico de la selección caribeña iniciarán ahora un proceso de recambio generacional en la zaga central para afrontar los próximos compromisos internacionales de la Concacaf.