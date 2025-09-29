Alerta de aumento de lluvias y tormentas en Sierra y Amazonía durante esta semana

El Inamhi pronostica aumento de lluvias y tormentas en la Sierra y Amazonía.

Las lluvias aumentarán en la Sierra y Amazonía ecuatoriana, según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El aumento de precipitaciones prevé desde las 16:00 de este lunes 29 de septiembre hasta la misma hora del 3 de octubre de 2025.

La mayor parte de la región amazónica tendrá precipitaciones de nivel Alto. Podrán registrarse entre 32 y 54 mm/día.

Mientras que en la Sierra se mantendrán lluvias de nivel Medio, con acumulación de entre 8 y 11 mm/día y máximo entre 12 y 27 mm/día en zonas específicas.

En la región Costa no se prevé un aumento de lluvias puntual. Aunque algunas zonas, más cercanas a la Sierra, podrían tener entre 10 y 18 mm/día.

De acuerdo con el Inamhi, es posible que se registre acumulación de agua en hogares y negocios. Así como interrupciones temporales en la movilidad por agua estancada.

Este fenómeno se debe a la combinación entre la inestabilidad atmosférica, al ingreso de humedad desde el sur continental, de la Cuenca Amazónica y del norte.

Estos factores junto a procesos termodinámicos favorecen las lluvias de diferentes intensidades, según detalló el Inamhi.

Zonas afectadas