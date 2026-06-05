¿Cómo estará el clima en Ecuador el primer fin de semana de junio?
El Inamhi emitió una nueva Alerta Meteorológica por lluvias y tormentas.
Las lluvias y tormentas se extenderán durante el fin de semana en Ecuador.
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Actualizado:
05 jun 2026 - 16:36
El clima durante el fin de semana del 6 y 7 de junio de 2026 se mantendrá con lluvias y tormentas.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Alerta Meteorológica N° 42 por la presencia de lluvias en la Amazonía, Costa y estribación de la Sierra.
Las precipitaciones se registrarán desde las 16:00 del viernes hasta las 23:00 del domingo, según el Inamhi.
La cantidad de precipitaciones diarias se mantendrá en nivel medio y se elevará a alto solo en una zona específica del norte de la Costa.
Provincias con mayor riesgo por las lluvias en Ecuador
- Región Litoral: mayor incidencia de precipitaciones en el interior de Esmeraldas,, norte de Los Ríos y Santo Domingo.
- Región Interandina: se prevén precipitaciones en zonas cercanas a la estribación de cordillera occidental y provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.
- Región Amazónica: Lluvias dispersas de variable intensidad en toda la región.
Según el Inamhi, las lluvias podrían ocasionar acumulación de agua en hogares y negocios. También se podría registrar niebla y caída de árboles.
En la Amazonía y estribación de cordillera hay riesgo de que los cuerpos de agua crezcan.
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