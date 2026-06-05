Vía Cuenca-Molleturo permanece cerrada por un deslizamiento este 5 de junio

Vía Cuanca-Molleturo permanece cerrada la tarde de este 5 de junio de 2026.

La vía Cuenca–Molleturo–El Empalme se encuentra totalmente cerrada al tránsito este viernes 5 de junio de 2026.

El hecho sucede debido a un deslizamiento de material pétreo registrado en el kilómetro 101 de esta carretera.

De acuerdo con informació preliminar, las fuertes lluvias en la provincia de Azuay provocaron el desprendimiento del talud.

Personal realiza tareas de limpieza en la vía

La alerta fue coordinada a través del ECU 911.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) desplegó personal y maquinaria pesada al sector para limpiar la calzada.

Según información oficial, se prevé habilitar el paso de forma progresiva durante el transcurso de la tarde.