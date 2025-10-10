Así estará el clima este sábado 11 de octubre, tercer día de feriado en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reiteró la alerta meteorológica N° 56 para el Ecuador este sábado 11 de octubre del 2025.

En un breve post en la red social X señaló que para este sábado se espera un cielo entre nublado y parcial nublado en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevén lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas en la Amazonía, Sierra y de menor intensidad al norte e interior del Litoral.

En su advertencia 56 activa hasta este sábado 11 el Inamhi alertó del incremento en la intensidad y distribución de lluvias que estarían acompañadas de tormentas y ráfagas de viento.

Radiación UV

Por su parte, el instituto también alertó de índices de radiación UV en todas las provincias del país.

Este sábado se espera más brillo solar, durante horas de la mañana, en la región Interandina y Amazonía, sostuvo el Inamhi.

Las provincias de las cuatro regiones del país tendrán un nivel de radiación 'muy alto' y 'alto'.

Esto quiere decir que la población deberá evitar la exposición al sol en las horas comprendidas entre las 10:00 a 15:00.

Si es necesario la exposición se recomienda usar ropa larga, bloqueador solar, gorra, gafas y mantenerse hidratado siempre.