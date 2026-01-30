CNE: hasta el lunes 2 de febrero podrán cobrar compensación los integrantes de mesas electorales

El CNE anunció que los integrantes de las mesas podrán cobrar hasta el lunes 2 de febrero

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes 30 de enero del 2026 que los ciudadanos que participaron como integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en las Elecciones Generales 2025 de Primera y Segunda Vuelta, podrán cobrar su compensación económica hasta el 2 de febrero de 2026.

Este pago está contemplado para quienes participaron en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025, que se realizaron el 9 de febrero (primera vuelta) y el 13 de abril (segunda vuelta). En esas votaciones se eligió a Daniel Noboa como presidente de Ecuador hasta 2029

La compensación ofrecida es de 20 dólares por cada jornada electoral, es decir, que los beneficiarios deberán cobrar un total de 40 dólares. ¿Cómo cobrar? Para acceder al pago se debe presentar la cédula de identidad original en las agencias del Banco del Pacífico o BanEcuador, a escala nacional. La ciudadanía puede revisar la disponibilidad del pago, a través del portal institucional www.cne.gob.ec.