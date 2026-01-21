¿Cómo pueden cobrar la compensación los miembros de las JRV de las elecciones 2025?

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto ya pueden cobrar la compensación.

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que participaron en la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, ya pueden cobrar su compensación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se podrá cobrar la compensación económica únicamente hasta el 2 de febrero de 2026.

El pago es para quienes participaron en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025, que se realizaron el 9 de febrero (primera vuelta) y el 13 de abril (segunda vuelta). En esas votaciones se eligió a Daniel Noboa como presidente de Ecuador hasta 2029.

La compensación ofrecida es de 20 dólares por cada jornada electoral, es decir, que los beneficiarios deberán cobrar un total de 40 dólares.

¿Cómo cobrar?

Para acceder al pago se debe presentar la cédula de identidad original en las agencias del Banco del Pacífico o BanEcuador, a escala nacional.

La ciudadanía puede revisar la disponibilidad del pago, a través del portal institucional www.cne.gob.ec