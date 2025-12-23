Juez del TCE ordena restituir los derechos políticos de Alembert Vera, expresidente del Cpccs

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera, pidió que le restituyan sus derechos políticos.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, aceptó el pedido realizado por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, y resolvió restituir sus derechos de participación política.

Sobre Vera pesaba una sanción de cuatro años desde 2024 por recibir patrocinio de una organización política para llegar al Cpccs. Sin embargo, el juez Ortega dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio del Trabajo que se levante la sanción.

Según la sentencia emitida por Ortega, al aplicar el principio de favorabilidad que establece el Código de la Democracia, Vera ya cumplió con la sentencia por infracción electoral.

Pese a que se restituyeron los derechos, Vera aún deberá cancelar una multa de 50 salarios básicos unificados por la falta cometida. El proceso de pago se encuentra en fase de cobro con el CNE.

La denuncia en contra de Alembert Vera se presentó en 2023 y un año después fue destituido de su cargo como presidente del Cpccs. Para establecer la sanción se utilizaron videos en los que se veía al funcionario realizar campaña electoral junto al expresidente Rafael Correa.