CNE registra un avance del 78% en la impresión de papeletas electorales

Las votaciones seccionales están previstas para el domingo 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registra un avance del 78% en la impresión de papeletas para las elecciones seccionales de Ecuador, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Según la información del organismo electoral, la elaboración de los documentos electorales, entre ellos actas de escrutinio, certificados de votación y padrones, alcanza el 68%.

La impresión está a cargo del Instituto Geográfico Militar (IGM), responsable de producir el material que será distribuido a las diferentes provincias del país.

En total, está prevista la impresión de más de 84 millones de papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

CNE aplaza publicación de la lista definitiva de candidatos

El listado definitivo de candidatos se publicará el miércoles 11 de noviembre, dos días después de la fecha inicialmente prevista.

El cambio se debe al fallecimiento de un candidato en la provincia del Guayas, situación que requiere completar los procedimientos electorales correspondientes.

Hasta el último reporte, el CNE contabilizaba 51 730 candidaturas legalmente inscritas, mientras que aproximadamente 2 000 precandidatos quedarían fuera de los comicios por incumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral.

Además, el proceso de calificación de candidaturas registraba un avance del 99,96% hasta el viernes 6 de noviembre.