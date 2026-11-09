CNE aplaza hasta el 11 de noviembre la publicación del listado definitivo de candidatos 

El plazo para que el CNE haga público el listado final de candidatos a las elecciones seccionales se aplazó

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó la publicación del listado definitivo de candidatos para las elecciones seccionales en Ecuador.

La nómina, que estaba prevista para este lunes 9 de noviembre, se dará a conocer el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El presidente del organismo electoral, José Cabrera, confirmó que el cambio responde al fallecimiento de un candidato suplente en la provincia del Guayas, situación que obligó a realizar modificaciones en la lista.

Cabrera explicó que el postulante suplente ya fue reemplazado, pero que el organismo debe esperar a que la modificación quede en firme antes de oficializar el listado definitivo de candidatos.

¿Cuándo comienza la campaña electoral?

Con la publicación de las candidaturas definitivas se cerrará esta etapa del calendario electoral. Posteriormente, la campaña de las elecciones seccionales arrancará el jueves 12 de noviembre.

Los candidatos y organizaciones políticas podrán iniciar sus actividades proselitistas hasta el 26 de noviembre. Está previsto que los ecuatorianos acudan a las urnas el domingo 29 de noviembre.