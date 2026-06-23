CNT restablece el 75% de sus operaciones tras fallade energía en los data centers

Una falla en los data centers de CNT afectó a los servicios en línea de instituciones públicas.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) informó que ha logrado restablecer el 75% de sus operaciones en la nube, hasta las 18:27 del 22 de junio de 2026.

CNT restableció las operaciones tras la falla eléctrica registrada en uno de sus centros de datos, incidente que provocó interrupciones en varios servicios digitales utilizados por instituciones públicas del país.

Según esa entidad, cerca del 80% de los clientes institucionales ya han recuperado el acceso a sus plataformas y sistemas informáticos.

La afectación se originó la tarde del 21 de junio, cuando una interrupción en el suministro total de energía de los data centers de CNT provocó la caída de varios sistemas transversales gubernamentales, generando inconvenientes en trámites y servicios en línea.

Entre las entidades que reportaron problemas estuvieron la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, la Contraloría General del Estado y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), cuyos portales y plataformas presentaron intermitencias.

IESS inicia proceso para contratar nuevo sistema de agendamiento

Tras el incidente, "nuestro equipo técnico inició inmediatamente los trabajos de restauración de los servicios y recuperación de la información", señaló CNT.

La empresa señaló que mantiene un monitoreo permanente sobre sus servidores para garantizar la estabilidad de las plataformas. Además, indicó que se espera alcanzar el 100 % de operatividad en "las próximas horas".