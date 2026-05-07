Clausuran recicladora por presunto almacenamiento irregular de cables de CNT

Personal de la AMC, CNT y Policía ejecutaron un operativo en el sector de Pifo, en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró, este jueves 7 de mayo de 2026, una recicladora donde se encontraron rollos de cable pertenecientes a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Los cables estaban ocultos entre material de reciclaje, sin que el responsable del establecimiento pueda justificar su procedencia. Este hecho se registró en Pifo, en el nororiente de Quito.

El operativo se realizó entre la AMC, CNT y la Policía Nacional. La intervención tenía como objetivo verificar establecimientos donde se presumía el almacenamiento o comercialización irregular de cable de telecomunicaciones.

Durante la inspección, las autoridades constataron que el establecimiento contaba con permisos únicamente para la venta al por menor de material reciclable.

En el sitio se encontraron varios rollos de cable negro y un bulto de alambre amarillo que, según personal de CNT, corresponderían a infraestructura de telecomunicaciones de propiedad de la empresa.

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Además, la AMC informó que el responsable de la recicladora podría enfrentar una sanción económica que comprende entre uno y cuatro salarios básicos unificados.

La Policía Nacional también aprehendió al propietario del establecimiento. Ante el hallazgo, se presentó la respectiva denuncia en Fiscalía.