Falla de energía en CNT afecta servicios en línea de la AMT y la Contraloría

Servicios en línea de la AMT y Contraloría presentan intermitencias este lunes 22 de junio de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Contraloría General informaron, este 22 de junio de 2026, que varios de sus servicios digitales presentan intermitencias debido a una falla de energía eléctrica registrada en uno de los centros de datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

A través de un comunicado, la AMT explicó que el inconveniente afecta la disponibilidad de plataformas tecnológicas alojadas en la infraestructura provista por CNT EP.

"Por esta falla, agena a la gestión de la AMT, se presentan intermitencias temporales en algunos servicios en línea disponibles a través del portal institucional www.amt.gob.ec.

Ante esta situación, equipos técnicos especializados trabajan en la ejecución de acciones para restablecer la operatividad total de los servicios en el menor tiempo posible, priorizando aquellos trámites con mayor demanda ciudadanía, señaló la entidad municipal.

Así mismo, la Contraloría General informó, este lunes 22 de junio, que se presentan inconvenientes técnicos en sus servicios en línea.

"Este problema afecta temporalmente la disponibilidad de ciertos trámites y consultas digitales que requieren del servicio de internet de CNT, que presenta fallas en su data centers", indicó el ente de control.

Addemás, la Contraloría aseguró que equipos técnicos "realizan coordinaciones institucionales para restablecer la totalidad de servicios".

Falla de operación en data centers de CNT

La falla de energía eléctrica que afectó la operación de uno de los data centers de CNT se registró el domingo 21 de junio de 2026.

Como consecuencia hay una afectación temporal en el servicio móvil y en algunas plataformas alojadas en la nube, entre ellas, las que se proveen al Ministerio del Interior.

"Los equipos técnicos continúan trabajando en la recuperación progresiva de los sistemas", señaló la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.