COE de Esmeraldas aprobó declaratoria de emergencia por lluvias en la provincia
El COE provincial de Esmeraldas aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia. Hay ríos desbordados y centenares de afectados.
Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por lluvias en Ecuador.
Archivo API
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Actualizado:
08 oct 2026 - 11:45
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Esmeraldas aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia debido a las fuertes lluvias que han afectado a centenares de personas.
Esta declaratoria deberá ser aprobada por el COE Nacional, que tiene previsto reunirse este jueves 8 de octubre del 2026.
Las lluvias en Esmeraldas provocaron el desbordamiento de varios ríos, principalmente en los cantones Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde.
Rubén Espinoza, coordinador de Riesgo y Desastres de la Prefectura de Esmeraldas, indicó a los medios que hasta este jueves, se conoce que más de 14 490 personas han resultado perjudicadas. Además, 1 700 hectáreas de cultivos presentan afectaciones como consecuencia de las lluvias y las inundaciones.
¿Para qué sirve la declaratoria de emergencia?
Con la decisión de la declaratoria de emergencia en la provincia, las autoridades podrán destinar más recursos para atender a los afectados. También permite mayor articulación entre las instituciones del Estado en territorio.
De acuerdo con información de la Prefectura de la provincia, Muisne, Quinindé y Esmeraldas son los cantones más afectados. En esos sitios ya se encuentra maquinaria de la institución para atender las emergencias.
La declaratoria de emergencia debe ser analizada y aprobada por el COE Nacional. Mientras tanto, en distintos cantones de la provincia se realizan acciones para mitigar los efectos de las fuertes lluvias.
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