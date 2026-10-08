COE de Esmeraldas aprobó declaratoria de emergencia por lluvias en la provincia

Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por lluvias en Ecuador.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Esmeraldas aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia debido a las fuertes lluvias que han afectado a centenares de personas.

Esta declaratoria deberá ser aprobada por el COE Nacional, que tiene previsto reunirse este jueves 8 de octubre del 2026.

Las lluvias en Esmeraldas provocaron el desbordamiento de varios ríos, principalmente en los cantones Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde.

Rubén Espinoza, coordinador de Riesgo y Desastres de la Prefectura de Esmeraldas, indicó a los medios que hasta este jueves, se conoce que más de 14 490 personas han resultado perjudicadas. Además, 1 700 hectáreas de cultivos presentan afectaciones como consecuencia de las lluvias y las inundaciones.

¿Para qué sirve la declaratoria de emergencia?

Con la decisión de la declaratoria de emergencia en la provincia, las autoridades podrán destinar más recursos para atender a los afectados. También permite mayor articulación entre las instituciones del Estado en territorio.

De acuerdo con información de la Prefectura de la provincia, Muisne, Quinindé y Esmeraldas son los cantones más afectados. En esos sitios ya se encuentra maquinaria de la institución para atender las emergencias.

La declaratoria de emergencia debe ser analizada y aprobada por el COE Nacional. Mientras tanto, en distintos cantones de la provincia se realizan acciones para mitigar los efectos de las fuertes lluvias.