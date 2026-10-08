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Ecuador

COE de Esmeraldas aprobó declaratoria de emergencia por lluvias en la provincia

El COE provincial de Esmeraldas aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia. Hay ríos desbordados y centenares de afectados. 

Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por lluvias en Ecuador.

Archivo API

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

08 oct 2026 - 11:45

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El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Esmeraldas aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia debido a las fuertes lluvias que han afectado a centenares de personas. 

Esta declaratoria deberá ser aprobada por el COE Nacional, que tiene previsto reunirse este jueves 8 de octubre del 2026. 

Las lluvias en Esmeraldas provocaron el desbordamiento de varios ríos, principalmente en los cantones Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde.

Rubén Espinoza, coordinador de Riesgo y Desastres de la Prefectura de Esmeraldas, indicó a los medios que hasta este jueves, se conoce que más de 14 490 personas han resultado perjudicadas. Además, 1 700 hectáreas de cultivos presentan afectaciones como consecuencia de las lluvias y las inundaciones.

¿Para qué sirve la declaratoria de emergencia?

Con la decisión de la declaratoria de emergencia en la provincia, las autoridades podrán destinar más recursos para atender a los afectados. También permite mayor articulación entre las instituciones del Estado en territorio. 

De acuerdo con información de la Prefectura de la provincia, Muisne, Quinindé y Esmeraldas son los cantones más afectados. En esos sitios ya se encuentra maquinaria de la institución para atender las emergencias. 

La declaratoria de emergencia debe ser analizada y aprobada por el COE Nacional. Mientras tanto, en distintos cantones de la provincia se realizan acciones para mitigar los efectos de las fuertes lluvias. 

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