Cuatro vehículos resultaron afectados por socavón en la vía Villa del Rey, en Daule

Moradores de Daule denuncian baches y un socavón en la vía Villa del Rey, donde cuatro vehículos resultaron afectados en menos de 10 minutos, según denuncias de redes sociales.

Videos difundidos en redes sociales muestran a vehículos afectados que se ubican a un lado de la vía, luego de caer en un gran socavón que se ha formado en la calzada.

Además, otros huecos se han formado por las lluvias en ese camino. Un problema que los moradores denuncian como recurrente en cada invierno.

Los moradores y usuarios de esa vía denunciaron que no han recibido atención y por su propia iniciativa colocaron una llanta y una rama para alertar a otros conductores.

Este mismo problema se reporta en otros sectores como La Joya, Casa Laguna y Sambo City, donde también se reportan baches de similares características que empeoran con la llegada de las lluvias.