Balanza comercial Ecuador-Colombia: Saldo positivo tras 25 años de déficit

Ecuador registra un superávit comercial de 62,9 millones de dólares con Colombia, tras dos meses de tensiones comerciales marcadas por la imposición de aranceles entre ambos países.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, este resultado no se alcanzaba en más de 25 años y marca un cambio en la dinámica bilateral.

CAMBIO EN LA BALANZA COMERCIAL

Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia crecen un 32 %, mientras que las importaciones desde ese país caen un 56,7 %.

Esto permite revertir un déficit previo de 145,9 millones de dólares y alcanzar un saldo positivo en apenas dos meses.

ORIGEN DE LA TENSIÓN

La disputa comercial se inicia en enero, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anuncia una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos.

La medida responde a cuestionamientos sobre el control del narcotráfico en la frontera común.

ESCALADA DE MEDIDAS

En marzo, los aranceles aumentan hasta el 50 %, mientras Colombia adopta medidas como:

Restricción al ingreso de productos ecuatorianos ( arroz y banano )

al ingreso de productos ecuatorianos ( ) Suspensión de la interconexión eléctrica

Otras limitaciones comerciales

Ecuador, por su parte, incrementa el costo del transporte de crudo para la empresa Ecopetrol.

Ambos países mantienen históricamente un intercambio cercano a los 2.800 millones de dólares, con una balanza que solía ser desfavorable para Ecuador.

El pasado 25 de marzo, los gobiernos acuerdan avanzar en temas de seguridad fronteriza y abrir espacios para resolver la disputa comercial.