Colombia dice estar lista para vender energía a Ecuador, pero depende de la decisión de Noboa

El gobierno de Ecuador intenta fortalecer el sistema eléctrico en el país una vez que dejó de comprar energía a Colombia.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, a través de su cuenta de X (@PalmaEdwin) dijo que su país está listo para vender energía a Ecuador y que todo depende de la decisión que tome el gobierno de Daniel Noboa.

Recordó, además, que Colombia estaba lista para firmar una resolución que permitiría la venta de energía entre privados, lo que habría ampliado el respaldo, estabilizado los precios y fortalecido la integración regional.

“La evidencia muestra que Colombia ha mantenido su disposición de apoyo, incluso en medio de sus propias alertas por condiciones climáticas. De haberse mantenido y fortalecido los canales de cooperación, Ecuador podría contar hoy con energía más competitiva, mayor estabilidad del sistema, menor presión fiscal y ambiental”, detalló Palma en varias publicaciones en su cuenta de X.

El funcionario colombiano agregó que “hoy más que nunca queda una lección clara: La energía debe ser un puente de integración, no un punto de distanciamiento”.

Los comentarios de Palma Egea se dieron en respuesta a un análisis de la situación eléctrica ecuatoriana y a las preguntas de varios internautas que le consultaron si “¿volvería Colombia a vender electricidad a Ecuador para evitar una nueva crisis energética?”.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, aseguró en esta semana que se descartan los apagones y que se ejecutan varias acciones para incorporar en este año más de 1 700 megavatios (MW).

“Yo descarto los apagones porque hemos hecho todo para tener a las térmicas y las hidroeléctricas que se puedan a tope”, subrayó la funcionaria ecuatoriana.

Manzano dijo, además, que se tendrán dos semanas en las que habrá menos caudal, el clima será más caluroso, se utilizarán los embalses y lo que hacen por ahora es que poco a poco se reincorporen a partir de este fin de semana hasta el 10 abril, 474 MW de las centrales que se encuentran en mantenimiento.

En marzo de 2026 se han registrado menores caudales de agua en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Eso se ha reflejado en una caída del aporte de esta hidroeléctrica para cubrirla la demanda. Así, en febrero, la hidroeléctrica aportó con el 25% de electricidad para cubrir la demanda, pero actualmente ha caído hasta el 18%.

Para compensar esa reducción, el complejo Paute, ubicado en el centro sur del país y qué aporta con el 38% de la demanda del país ha tenido que aumentar su operación. De ahí que el embalse de Mazar —principal reservorio que le abastece de agua— ha registrado una disminución de aproximadamente 8,5 metros en las últimas dos semanas.

Solo 30 megavatios entrarán al sistema eléctrico de Ecuador este mes

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en reacción a la tasa de seguridad que impuso el gobierno ecuatoriano ante falta de control en frontera, durante la cuarta semana de enero pasado.

El Gobierno colombiano alegó la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño y expidió la resolución el 22 de enero del 2026, un día después de que Ecuador anunciara la tasa del 30% a las importaciones que lleguen provenientes desde Colombia. Esa tasa se aplica desde el 1 de febrero y en marzo subió al 50%.

Colombia también respondió con un arancel del 30% y dispuso se eleve al 50%, aunque aún ese aumento no se concreta.