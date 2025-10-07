Comunidades indígenas de Toacazo que pretendían entrar a Latacunga fueron impedidos

Indígenas de Cotopaxi intentaron marchar hacia Latacunga este 7 de octubre del 2025.

Una caravana de comunidades de Toacazo avanzó la tarde de este martes 7 de octubre hacia Latacunga con la intención de llegar hasta la Gobernación de Cotopaxi donde el Gobierno Nacional hace sede temporal.

La Conaie que encabeza el paro en Ecuador que este martes cumple 16 días, indicó en su cuenta de X, que en el camino constataron la presencia de decenas de militares y policías.

El paro de la Conaie busca que el Gobierno de Noboa derogue el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel en todo el país.

Durante horas de la tarde las comunidades de Cotopaxi, articuladas al Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC) avanzaron por la vía E35 en la Panamericana Sur.

El fuerte contingente militar evitó el ingreso de los comuneros a Latacunga y desvió la marcha hacia el cantón de Saquisilí.

Desde Saquisilí el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, llamó al presidente Daniel Noboa a dejar el poder.