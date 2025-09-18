Bomberos de Cuenca combaten conato de incendio en la Curia del Centro Histórico

Bomberos Cuenca atendieron un conato de incendio en el edificio de la curia de Cuenca.

La mañana de este jueves 18 de septiembre del 2025 los Bomberos de Cuenca atendieron un conato de incendio en el edificio de la Curia de la ciudad.

La emergencia se reportó en el Centro Histórico; según informó el organismo se debió a una fuga de baterías de litio que fue controlado.

El ECU 911 señaló que a través de cámaras de seguridad se monitoreó el incendio estructural en la parte posterior de la Curia, en las calles Bolívar y Luis Cordero.

Personal de bomberos acordonó la zona hasta atender la emergencia bajo la mirada atónita de personas que circulaban en el sector.

El incendio no dejó víctimas humanas.