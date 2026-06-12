Fechas claves del concurso de Fiscal General tras actualización del cronograma

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado tiene 28 aspirantes

La Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, aprobó una actualización del cronograma del proceso.

Se establecieron nuevas fechas para las etapas de escrutinio público, impugnaciones ciudadanas, pruebas de oposición y designación final. En el proceso quedan 28 aspirantes.

La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe final de méritos y recalificación dentro del proceso para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía, el pasado 3 de junio.

Luego, el concurso avanza a la fase de escrutinio público, en la que la ciudadanía podrá revisar los perfiles de los postulantes y presentar observaciones sobre posibles inhabilidades o incumplimientos de requisitos.

Estas son las fechas clave que restan del concurso:

Una vez concluidas las evaluaciones, el informe consolidado con las calificaciones finales será remitido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre el 20 y el 21 de octubre de 2026.

Finalmente, la designación del nuevo Fiscal General del Estado está programada para los días 22 y 23 de octubre, con lo que culminará el proceso de selección de la autoridad que estará a cargo de las investigaciones penales del país.