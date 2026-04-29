Contenedor volcado en la av. Perimetral causa caos vial en Guayaquil

Un contenedor se volcó en la av. Perimetral, en Guayas.

Un contenedor que transportaba banano se viró en mitad de la vía en la av. Perimetral, en sentido norte-sur, en Guayaquil, la mañana de este miércoles 29 de abril del 2026.

Se conoce que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 a la altura de una gasolinera frente a la ciudadela Ceibos Norte, en sentido hacia el Puerto Principal.

El conductor del tráiler que transportaba el camión huyó del lugar. El siniestro provocó gran congestión en la vía.

El contenedor ocupa más de un carril de la vía, lo que genera gran congestión vehicular, de acuerdo con la Autoridad de Tránsito Municipal.