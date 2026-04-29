Esmeraldas: Desmantelan laboratorio de drogas usado por disidencia de las FARC

La Policía Nacional desmanteló, en una zona cercana a la frontera con Colombia, un laboratorio de procesamiento ilícito de drogas. Así lo informó la institución, el martes 28 de abril de 2026.

Ese laboratorio de drogas era presuntamente utilizado por el frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. El operativo se realizó en la localidad de Limones, perteneciente a la provincia de Esmeraldas.

En esa zona, las fuerzas de seguridad encontraron una bodega que estaba siendo utilizada como laboratorio por presuntos integrantes de este grupo armado colombiano y en la que había 41 tanques con precursores químicos.

Además, encontraron un arma de fuego y cartuchos que supuestamente eran utilizados para cometer robos, extorsiones y sicariato en el municipio de San Lorenzo y también en Esmeraldas, precisó la Policía.

Esmeraldas es una de las provincias clave en la ruta del narcotráfico que están bajo un estado de excepción decretado el pasado 2 de abril por el presidente, Daniel Noboa.

En mayo, esa provincia y ocho más entrarán en un toque de queda nocturno, para intensificar la lucha contra las bandas criminales nacionales, a las que el mandatario les declaró la 'guerra' en 2024.

También ha incluido en esa lista de grupos 'terroristas' a varios extranjeros, como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur de Colombia.