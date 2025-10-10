Policía de Ecuador asegura que se prepara para 'devolverle la seguridad al norte del país'

Decenas de policías se formaron este viernes 10 de octubre en el bulevar de la Shirys.

Personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se reunirán en Quito este viernes 10 de octubre del 2025 para definir las acciones que se tomarán en los próximos días en Imbabura, debido al paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Pablo Dávila, comandante General de la Policía Nacional, indicó que en la reunión se tomarán decisiones sobre las acciones a realizar. "La disposición del señor presidente (Daniel Noboa) y el ministro del Interior es clara. Nosotros ya nos estamos alistando para devolver la paz y la tranquilidad a esa parte importante del país", dijo Maldonado en declaraciones a la prensa.

Como parte de un operativo de seguridad en Quito, más de 1 000 policías se concentraron en el Bulevar de la Shyris, la mañana de este viernes. Allí recibieron indicaciones respecto a los operativos que se ejecutarán a lo largo del feriado por la Independencia de Guayaquil.

La concentración de la Policía Nacional se da luego de una advertencia que realizó el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de movilizar las protestas hacia la capital si no se atienden las exigencias que hacen al gobierno.

Según Maldonado, algunos puntos a custodiar en Quito son los ingresos norte y sur, en los que se han concentrado anteriores protestas.

Este viernes se cumple el décimo noveno día de paro convocado por la Conaie en el país, con epicentro en la provincia de Imbabura, en donde se reportan cierres viales.