Contraloría de Ecuador amplía por 90 días más el plazo para la remisión de intereses y multas

La Contraloría General del Estado amplió el plazo de remisión de intereses y multas.

La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso una ampliación de 90 días adicionales al periodo de remisión de intereses, costas y gastos administrativos, a partir de este viernes 26 de septiembre del 2025.

La decisión se formalizó a través del Acuerdo 062-CG-2025, firmado por el contralor general, en cumplimiento de lo establecido en Ley Orgánica para el alivio financiero y fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador.

La ley, aprobada en diciembre de 2024, entre otros beneficios contemplaba la condonación de intereses generados por responsabilidades derivadas de resoluciones de la Contraloría y de aquellas que no se deriven del control de recursos públicos, pero cuya recaudación se encuentra a cargo del organismo.

Con esta medida, los ciudadanos que mantengan deudas con la CGE tendrán plazo hasta el 27 de diciembre de 2025 para acogerse al beneficio.

Para hacerlo, deberán pagar el 100% del capital adeudado y, además, desistir de las acciones administrativas o judiciales interpuestas en contra de esas obligaciones. Una vez efectuado el pago, los deudores no podrán presentar reclamos futuros sobre esos montos.

El objetivo de la prórroga es dar facilidades a los contribuyentes y garantizar que el Estado recupere los valores pendientes, al tiempo que se reduce la carga de procesos legales. La CGE recordó que esta disposición busca apoyar la estabilidad económica de los ciudadanos y fortalecer la eficiencia en la gestión de cobro de obligaciones pendientes.