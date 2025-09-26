Autoridades alertan de estafa con el Bono Raíces a través de redes sociales en Ecuador

No hay inscripciones abiertas para acceder al Bono Raíces. Este beneficio de 1 000 dólares está destinado a agricultores.

Sin embargo, las autoridades alertan que no es necesario hacer ningún registro, y ante la demanda de la comunidad se han descubierto estafas a través de redes sociales.

El Ministerio de Agricultura pidió no creer en falsas ofertas sobre el Bono Ríces. Recalcó que BanEcuador es el "agente pagador autorizado de este incentivo".

Segun el Ministerio, los beneficiarios de este bono ya fueron seleccionados por la Unidad de Registro Social.

Cualquier tipo de irregularidad puede denunciarse a través del correo electrónico denunciaraices@mag.gob.ec.

@BanEcuadorBP es el único agente pagador.



