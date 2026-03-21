Bomberos controlan el incendio tras una explosión en una bodega de Guayaquil

Los bomberos de Guayaquil atendieron un incendio de alarma 2 en la Coop. Gallegos Lara.

Un incendio y explosión se registró en la Cooperativa Gallegos Lara la madrugada de este sábado 21 de marzo de 2026. Los bomberos acudieron a atender la emergencia.

Luego de cerca de cinco horas de labores en el sitio el fuego fue sofocado. Los bomberos anunciaron cerca de las 08:00 que el incendio fue controlado.

Una gasolinera cercana a l lugar del incendio fue custodiada por los bomberos mientras se controlaba la emergencia. No se reportaron personas heridas por el siniestro.

El fuego se inició en una bodega y alarmó a los moradores de la zona. Los bomberos acudieron con 11 vehículos de combate, un camión cisterna, una escalera, una ambulancia y una unidad de abastecimiento de equipos.

Cámaras de Segura EP reportaron la emergencia desde la explosión en la bodega donde "aparentemente, habría acumulado gases tóxicos".