Incendio forestal de gran magnitud en el sector Cascadas Puertas del Cielo en Baños

Incendio de gran magnitud en cerro del sector Cascadas Puertas del Cielo, en Baños

La tarde de este viernes 20 de marzo se reportó un incendio forestal de gran magnitud en el sector Cascadas Puertas del Cielo, Ulba, en el cantón Baños de la provincia de Tungurahua.

Desde el ECU 911 se coordinó la atención con Cuerpos de Bomberos de Baños y Riobamba, así como la brigada BRIF Ambato.

Los agentes en el sitio indicaron que por el momento el incendio se combate desde la parte baja debido a condiciones de acceso, con una afectación aproximada de 19 hectáreas.

Hasta las 18:30 de este viernes no se registran personas heridas producto del suceso.