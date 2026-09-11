Ministro del Interior asegura que 'hay una cama para Rafael Correa' en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que en la cárcel del Encuentro existe una cama para Rafael Correa y dijo que “es cuestión de tiempo” para que quienes, según él, causaron la crisis de seguridad en Ecuador respondan ante la justicia.

El expresidente respondió en X: “Estos tipos sueñan conmigo”.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al expresidente Rafael Correa durante una entrevista con un portal digital.

El funcionario sostuvo que quienes, a su criterio, son responsables de la situación actual del país tendrán que responder por sus acciones.

Reimberg afirmó que “es cuestión de tiempo porque todos van a pagar por lo que le hicieron al Ecuador”. También vinculó a los gobiernos anteriores con la situación de seguridad que enfrenta actualmente el país y aseguró que la lucha contra los grupos criminales está relacionada con decisiones tomadas en el pasado.

Rafael Correa respondió en X

La reacción de Rafael Correa llegó a través de su cuenta en la red social X, donde respondió al ministro. “Estos tipos sueñan conmigo. Neira style. Pronto llegará la verdadera justicia”, escribió el expresidente.

El intercambio ocurre en medio de una serie de mensajes entre figuras del actual Gobierno y representantes del correísmo.

Reimberg también hizo referencia a un supuesto viaje de Correa a México, donde, según sus declaraciones, se habría reunido con los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de Vinicio Alvarado y Raúl Chávez.

El ministro calificó a estas personas como prófugos de la justicia.

Reimberg recordó un mensaje de Noboa

Durante sus declaraciones, el ministro también mencionó un mensaje publicado por el presidente Daniel Noboa en X el 28 de agosto de 2026. En esa publicación, Noboa etiquetó a Correa y escribió: “Ya mismo te toca a ti”.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del exministro del Interior del correísmo José Serrano, durante su llegada a Ecuador luego de ser deportado desde Estados Unidos.

La publicación generó entonces reacciones en redes sociales y volvió a poner a Correa en el centro del debate político.

El nuevo cruce entre Reimberg y Correa se produce mientras el Gobierno mantiene como uno de sus principales ejes la lucha contra las organizaciones criminales.

El ministro sostuvo que quienes, según su versión, contribuyeron a generar la actual situación de seguridad “tarde o temprano lo van a pagar”.