Alertan sobre estafa en remates judiciales: víctimas entregaron hasta USD 38 000

El Consejo de la Judicatura de Pichincha alertó sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes utilizan providencias y documentos judiciales falsos para solicitar grandes sumas de dinero a personas interesadas en remates.

Se han reportado víctimas que entregaron USD 38 000 y USD 26 000.

La modalidad consiste en hacer creer a las víctimas que un juez adjudicó un bien en remate a una persona determinada.

Para respaldar esa historia, los estafadores presentan providencias u otros documentos judiciales falsificados y luego solicitan depósitos de dinero.

El Consejo de la Judicatura de Pichincha informó que ya se han conocido casos en los que ciudadanos entregaron USD 38 000 y USD 26 000 bajo este mecanismo.

La institución recordó que ninguna persona debe entregar dinero a terceros que aseguren poder gestionar o acelerar un remate judicial.

No existen intermediarios para los remates

El Consejo de la Judicatura aclaró que no existen intermediarios ni tramitadores autorizados para intervenir en estos procesos.

La información oficial sobre los bienes y las condiciones de participación se encuentra en el portal de la Función Judicial, en la opción “Remates Judiciales en Línea”.

En esa plataforma los interesados pueden revisar datos como el código del remate, información del bien, reglas para presentar posturas y demás detalles del proceso.

Las providencias y actuaciones judiciales también pueden comprobarse mediante la opción “Consulta de Procesos Judiciales”.

¿Dónde se deben depositar los valores?

Una de las principales alertas es el destino del dinero. Bajo ninguna circunstancia se deben transferir recursos a cuentas bancarias privadas solicitadas por supuestos intermediarios o gestores de remates.

La Judicatura indicó que los valores establecidos para participar en los remates deben consignarse únicamente a través de las ventanillas de BanEcuador o mediante transferencia a la cuenta oficial de ahorros No. 4-00698269-8, registrada a nombre de Control de Remates Judiciales, RUC 1768183520001.

¿Qué hacer si fue víctima de la estafa?

Las personas que hayan entregado dinero a terceros bajo esta modalidad pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso.

También es importante conservar los comprobantes de transferencia, mensajes, documentos recibidos y cualquier otro elemento relacionado con el supuesto remate.

La recomendación es verificar directamente la información en los canales oficiales antes de realizar cualquier pago. Un supuesto documento judicial o la promesa de que un bien ya fue adjudicado no garantiza que el proceso sea legítimo.