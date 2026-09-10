Ecuador y España buscan agilizar el reconocimiento automático de títulos universitarios

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, se reunió con un delegado de España, con el objetivo de suscribir un acuerdo de Educación Superior.

Ecuador y España avanzan en la consolidación de una alianza clave para la movilidad profesional y académica.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar , mantuvo una reunión de trabajo con Francisco García Pascual, secretario General de Universidades de España.

El objetivo del encuentro fue ratificar la intención de suscribir un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Académico y Profesional de Títulos de Educación Superior.

¿Qué busca la iniciativa?

La iniciativa busca que el reconocimiento de las titulaciones sea automático, ágil y recíproco, calculando en estándares de calidad y rigor académico.

En el caso de Ecuador, el convenio abarcará los títulos oficiales españoles de Grado, Máster Universitario y Doctorado.

Por su parte, España reconocerá los títulos de educación superior expedidos por instituciones ecuatorianas debidamente acreditadas.

Las autoridades destacaron que gran parte de los títulos profesionales que ingresan cada año a Ecuador provienen de universidades españolas, por lo que este convenio reducirá significativamente los tiempos de tramitación.

En la cita de alto nivel también participaron el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga.

También el subdirector General de la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico de España, Luis Hernández .